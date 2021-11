Filou Oostende eert Miguel Van Damme met stevige Europese overwinning

Filou Oostende heeft in eigen huis met ruime 99-66-cijfers gewonnen van Tallinn. De heenmatch was na verlengingen op 85-87 geëindigd.

Filou Oostende liet de opworp over aan Miguel Van Damme, de doelman van Cercle Brugge. “Zijn wilskracht en doorzettingsvermogen vormen een voorbeeld voor elke sporter en voor iedereen die vecht tegen kanker”, zei CEO Jurgen Vanpraet van de Oostendse basketbalclub aan Het Nieuwsblad. “We zijn dan ook vereerd hem hier te mogen verwelkomen.”

Servaas Buysschaert droeg de zege op aan Van Damme. “Natuurlijk willen we onze overwinning aan hem opdragen! Voor Miguel Van Damme, die als goede voetbaldoelman vecht tegen een verschrikkelijke ziekte, hebben we allemaal heel veel respect. Ik ben overtuigd dat hij ook genoten heeft van deze match en dat we hem gelukkig maakten.”

Oostende ging van 13-13 naar 22-13 om te rusten bij 49-34. Oostende ging door en via 57-36 richting 80-50 won het met 99-66. Randolph (24), Buysschaert (17), Troisfontaines (15) en Booth (13) waren de topschutters van dienst. Oostende deelde als ploeg maar liefst 27 assists uit.