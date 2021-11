Nieuwe bondscoach straks langs de zijlijn bij Belgian Cats: "Tijd voor wat verjonging"

Straks om 20 uur spelen de Belgian Cats in de EK-kwalificatie tegen Bosnië. De Fransman Valéry Demory staat voor zijn eerste match als bondscoach.

Analist Kris Meertens volgde de eerste trainingen van Demory en zag dat er stevig getraind werd. De nieuwe coach bracht ook enkele andere namen tussen de lijnen. "Het was tijd voor wat verjonging, op dat vlak had Philip Mestdagh misschien wat meer kunnen doen", zegt Kris Meertens aan Sporza.

"Anderzijds: Mestdagh heeft het altijd heel goed gedaan. Zijn periode bij de Belgian Cats is sowieso een succesverhaal. Hij heeft destijds een wankel schip in handen gekregen en daar heeft hij iets heel moois van gemaakt. Of het effectief tijd was voor verandering, is van buitenaf moeilijk te beoordelen."

Een van de nieuwe namen is Laure Resimont. "Op de training heb ik Laure Resimont zien opfleuren. Een groot talent, maar onder Philip Mestdagh is ze vaak naast de ploeg gevallen. Daar zal hij wel zijn redenen voor gehad hebben", meent Meertens.

"Resimont is de beste speelster in de Belgische competitie. Voor haar moet het frustrerend geweest zijn. Maar op training viel op dat ze nu veel meer initiatief neemt. Zij zou echt kunnen doorbreken nu. Ik verwacht dat ze haar kans zal krijgen. Dan is het aan haar om die te grijpen. Er is nu geen excuus meer."

"Ik ben ook benieuwd naar de grote meisjes Linskens en Geldof. Als Geldof voor wat meer concurrentie kan zorgen, zal Linskens ook minder zeker zijn van haar stekje. Onder de ring is misschien nog wel het meeste winst te halen voor deze ploeg."