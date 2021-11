Emma Meesseman onderuit tegen ploegmate die outstanding was: "Dat kan de coach niet voor ons doen"

De Belgian Cats verloren hun eerste wedstrijd in de kwalificaties voor het EK van 2023. Emma Meesseman en co gingen kansloos ten onder in Bosnië.

De 87-81-eindstand geeft totaal het wedstrijdverloop niet weer. De Belgian Cats werden bij momenten van het kastje naar de muur gespeeld.

"Het is moeilijk om te zeggen wat er fout liep", reageerde Emma Meesseman achteraf. "We hebben veel te veel afgewacht. We hebben dan wel een nieuwe coach en we hadden nieuwe plays, maar we vergeten om zelf ook onze energie en agressiviteit mee te brengen. Dat kan de coach niet voor ons doen."

"Het laatste kwart voelde wel terug goed, maar dan was het natuurlijk rijkelijk te laat. Het basket dat we willen spelen is het basket dat we kunnen spelen, maar het zal niet allemaal vanzelf gaan.”

Jonquel Jones, ploegmate van Meesseman in Ekaterinburg, blonk uit met 44 punten voor Bosnië. “Er is een reden dat ze MVP in de WNBA werd... Het enge is dat ze nog niet aan haar top zit. Tegen zo'n speelster moet je niet 1 op 1 spelen, maar wel 5 op 1. Je moet haar afstoppen alvorens je de rest kan stoppen.”