Karl Vannieuwkerke heeft boodschap voor Philip Mestdagh

Philip Mestdagh kreeg geen verlenging als bondscoach van de Belgian Cats. Dat lag hem blijkbaar zwaar, want Mestdagh zit momenteel thuis met een burn-out.

De situatie van ex-bondscoach Philip Mestdagh is ook Karl Vannieuwkerke niet ontgaan. “Ik heb altijd al mijn bewondering voor je eens willen uitdrukken. Maar ik ben er nog niet toe gekomen om dat persoonlijk te doen. Dan maar op papier”, schrijft Karl Vannieuwkerke bij de Krant van West-Vlaanderen.

“Vanuit mijn positie is het moeilijk in te schatten wat tot de burn-out geleid heeft. Zonder twijfel is het een optelsom van factoren die je nu een tijd aan de kant zet. Maar het is zeker dat het afscheid van je Belgian Cats hard is aangekomen.”

Sinds 2015 had Mestdagh van een zinkend bootje een stevig cruiseschip gemaakt. “Dat je dan aan de kant wordt geschoven, is een miskenning van je kwaliteiten en een gebrek aan respect voor de prachtige maar onvoltooide symfonie die je voor het Belgische basketbal hebt geschreven. Je moest als coach en als vader evenwichtsoefeningen en keuzes maken.”

“In de coulissen hoorde je daar van een zure criticaster wel eens een opmerking over. Het is zonde dat het management van de Cats het kind met het badwater weggooit. Misschien was je wel te eerlijk, Philip. Je bent niet de persoon die zich met gehaaide inblikmethodes en stijlvol ingeklede leugens vastklampt aan een postje. Integendeel.”

“Je bent puur. Ik hoop dat het snel beter gaat. De Mestdaghjes zijn uit de West-Vlaamse klei getrokken vechters. Ik ben ervan overtuigd dat we vlug opnieuw van jullie horen. Zorg goed voor mekaar en geniet van alle kleine dingen die de komende weken op je pad liggen.”