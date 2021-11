OFFICIEEL: nieuwe speler met NBA-ervaring trekt naar Oostende

Oostende heeft een nieuwe center binnengehaald. Op het einde van de maand zal Amida Brimah de ploeg namelijk komen versterken. Brimah is op dit moment nog actief in de play-offs in Puerto Rico.

Amida Brimah is een center van 2,08 meter en in het verleden speelde Brimah onder meer in de NBA. Zo heeft hij vijf officiële wedstrijden gespeeld voor de Indiana Pacers. Op dit moment speelt Brimah nog in Puerto Rico.

Daar moet hij nog play-offs afwerken en vanaf dat die voorbij zijn zal Brimah Oostende komen versterken. Oostende is voorlopig uitstekend bezig in de competitie, want de ploeg staat aan de leiding.