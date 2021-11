Julie Allemand verontwaardigd na EK-kwalificatieduel in Bosnië

De Belgian Cats verloren de eerste match van de EK-kwalificatie met 87-81 op bezoek bij Bosnië-Herzegovina.

Na een evenwichtig eerste quarter zakten de Belgian Cats helemaal door het ijs. Ze kwamen meer dan 20 punten op achterstand en zetten in de laatste tien minuten een eindspurt in.

"We hebben die eerste drie kwarts herbekeken en zagen meteen dat er te veel aanvallende en verdedigende fouten gebeurd zijn", vertelt Julie Allemand. "Jonquel Jones speelde een geweldige wedstrijd en dan weet je dat ze moeilijk af te stoppen is, maar dit mag niet gebeuren. We lieten Jones en de rest van de Bosniërs gewoon spelen."

Allemand was wel verontwaardigd over de omstandigheden waarin gespeeld moest worden. Zo merkte de Belgian Cat op dat er in de sporthal volop gerookt werd.