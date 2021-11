Ann Wauters stelt zich vragen bij Belgian Cats: "Dat betreur ik"

De Belgian Cats begonnen met een nederlaag aan de EK-kwalificatie tegen Bosnië-Herzegovina. Ann Wauters volgt de situatie nog steeds op de voet.

De nederlaag zag Ann Wauters een beetje aankomen. “De voorbereiding was heel kort, er zijn veel nieuwe en jongere speelsters, een nieuwe bondscoach en uitgerekend nu tegen de sterkste tegenstander in de poule... Een complete verrassing is het verlies dus niet. We moeten het positieve onthouden: dankzij het slotoffensief is alles nog perfect speelbaar in de terugwedstrijd van volgend jaar”, zegt Wauters in De Zondag.

De coacheswissel heeft ook Wauters beroerd. “Over de manier waarop die trainerswissel verliep, heb ik sowieso mijn eigen mening. Laat ons vooral nooit vergeten hoe de Belgian Cats evolueerden in de periode van Philip. Van een ploeg die het EK niet haalde tot een ploeg die EK-medailles wegkaapte en sterk speelde op de Olympische Spelen.”

Toch heeft Wauters haar bedenkingen. “Wat ik wél betreur, is dat er bij deze reorganisatie geen sprake is van vervrouwelijking in de entourage. Dan heb ik het voor alle duidelijkheid niet over mezelf, al hebben ze ook bij mij niet gepolst. In de toekomst wil ik alvast graag helpen om die mindset wat te veranderen.”