Antwerp Giants en Kangoeroes Mechelen pakken de drie punten

Op de negende speeldag van de BNXT League hebben Antwerp Giants en Kangoeroes Mechelen hun match gewonnen.

Antwerp Giants haalde het duidelijk van Okapi Aalst met 69-91. Na het eerste quarter stond het al 14-29 voor de bezoekers.

Daarna was het verschil kleiner, maar de zege kwam nooit meer in gevaar. Fridriksson was de uitblinker bij de Giants met een double double: 21 punten en 11 assists.

Kangoeroes Mechelen haalde het met 89-86 van Hubo Limburg United. Grimes zette voor de thuisploeg een fantastische partij neer: 31 punten en 14 rebounds.

Limburg liep tot 26-34 uit, maar van dag af bleef het tot de laatste seconden spannend. Uiteindelijk hield Mechelen de zege thuis.