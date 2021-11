Oostende blijft ongeslagen in de Belgische competitie: ook Bergen kan de leider niets in de weg leggen

Oostende heeft deze middag een nieuwe overwinning geboekt in de Belgische competitie. De leider won met duidelijk verschil van Bergen. Het werd 79-53 voor de ploeg uit West-Vlaanderen.

In de eerste helft had Oostende het niet onder de markt tegen Bergen. De bezoekers speelden goed mee en Oostende kon slechts met één punt voorsprong de rust ingaan. Het was tijdens de pauze 38-37.

Na de rust speelde Oostende een stuk sterker en Bergen kon ze niet veel meer in de weg leggen. Uiteindelijk won de leider in het klassement alsnog met duidelijke 79-53 cijfers. Zo blijft Oostende ongeslagen in de Belgische competitie.