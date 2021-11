🎥 Tweede verlies voor Golden State, Atlanta geeft Milwaukee slaag en Bulls beëindigen reeks van Clippers

Een aantal opvallende uitslagen, in de matchen van Golden State, Milwaukee en de LA Clippers. Golden State en de Clippers waren aan een ferme zegereeks bezig, maar zagen die gestuit. Daarnaast maakte Atlanta een statement door Milwaukee met 20 punten te kloppen.

Golden State had in deze competite nog maar één keer verloren, maar moest in Charlotte voor de tweede maal de duimen leggen. De thuisploeg haalde het na een spannend duel met 106-102. De Clippers hadden al zeven matchen op rij gewonnen, maar de teller stopte in LA. De Chicago Bulls kwamen winnnen met 90-100.

Nog een aantrekkelijke affiche was Atlanta - Milwaukee. Milwaukee kon dit seizoen nog niet rekenen op de allerbeste Antetokounmpo en die heeft het wel nodig. Atlanta-speler Young was met 42 punten ontegensprekelijk de man van de match. Atlanta zegevierde met 120-100.

Phoenix (89-115 bij Houston) en Brooklyn (96-120 bij OKC) zijn ook een overwinning rijker. Zij kwamen buitenshuis niet in de problemen.