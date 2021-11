Belgian Cat Hanne Mestdagh ruilt Spaanse competitie in voor ander Europees land

Hanne Mestdagh heeft een nieuwe ploeg gevonden. De Belgian Cat zegt de Spaanse competitie vaarwel. Het voorbije seizoen kwam ze uit voor Gran Canaria, maar dat werd geen onverdeeld succes. Mestdagh gaat nu in Polen aan de slag.

In Polen is bekendgeraakt dat Mestdagh de overstap maakt naar AZS UMCS Lublin. Dat is de nummer 2 uit de Poolse competitie. Na vier jaar Gran Canaria maakt Mestdagh zich dus nu op voor een heel ander avontuur in het buitenland.

Haar nieuwe club heeft de komst van Mestdagh reeds aangekondigd. Onze landgenote wacht bij AZS UMCS Lublin de taak om de Italiaanse Martina Fassina te vervangen. Haar scorend vermogen van op afstand zal als een welgekomen troef ontvangen worden in Polen.

Nadat het contract van bondscoach Philip afliep en Kim een stap opzij zette, was Hanne de enige overgebleven Mestdagh bij de Belgian Cats.