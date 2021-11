Opvallend: Limburg United neemt, na onderling overleg, afscheid van point guard

Limburg United zal niet meer kunnen rekenen op Jahii Carson. De point guard was geen goede match met de Belgische ploeg en dus heeft Limburg United besloten om hem te laten gaan.

Jahii Carson maakte dit seizoen nochtans geen slechte indruk in de Belgische competitie, want volgens Het Nieuwsblad was Carson na negen wedstrijden goed voor een gemiddelde van 8,5 punten, 2,5 rebounds en 3,4 assists.

Zaterdag zou Carson echter uitgevallen zijn met een knieblessure, maar na onderling overleg zouden beide partijen besloten hebben om de samenwerking te beëindigen. Eén van de komende dagen wordt een vervanger voor Carson bekendgemaakt.