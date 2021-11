Bergen wint prestigeduel in Europe Cup tegen Antwerp Giants

Op de slotspeeldag van de poulefase in de FIBA Europe Cup heeft Bergen met 86-82 van Antwerp Giants gewonnen.

De wedstrijd had geen impact meer op het eindresultaat. Bergen was al uitgeschakeld, Antwerp had een ticket voor de tweede ronde op zak sinds vorige week.

In het eerste quarter hielden beide ploegen elkaar in evenwicht (17-17). Onder impuls van Nichols ging Bergen met 43-37 rusten.

Na de pauze liep de thuisploeg uit tot68-53. Antwerp drong nog wat aan, maar het strandde op een handvol punten.