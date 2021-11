Hubo Limburg United haalt nieuwe point guard binnen

Hubo Limburg United heeft de Amerikaan Casey Benson binnengehaald.

De 26 jarige Amerikaanse spelverdeler (10 april 1995, Tempe - Arizona), 190 cm groot, speelde in college voor het gerenommeerde project "The Ducks" van de Universiteit van Oregon, waarmee hij in het in 2017 tot de final four van het NCAA eindtornooi schopte.

Na zijn senior jaar bij Grand Canyon State University, begon hij zijn professionele carrière in Slovenië. Na passages in Bulgarije en Finland, komt hij nu onze ploeg versterken. Casey is een echte floor general die de focus legt op het beter maken van zijn teamgenoten doch zelf ook goed bij schot is.

Hij begon dit seizoen verschroeiend bij zijn club in Slovenië doch nam deze kans om een stap hogerop te zetten met beide handen aan. Wij kijken er naar uit om Casey onze goede flow van de laatste weken verder te zetten en eindelijk het echte United aan het werk te zien.

Casey is al speelgerechtigd voor de wedstrijd tegen de Leuven Bears van vandaag.