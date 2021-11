Bergen heeft niet onder de markt tegen Brussels, Limburg United kan Leuven verrassen

Gisteren stonden de eerste drie wedstrijden van de tiende speeldag in de Belgische competitie in het basketbal op het programma. Er waren overwinningen voor Mechelen, Bergen en Limburg United.

Bergen, de nummert twee in het klassement, speelde vrijdagavond tegen Brussels. Normaal een haalbare kaart, maar Bergen had het niet onder de markt. Ze haalde het wel, maar het was nipt met 85-88.

Ook Mechelen en Limburg United konden hun wedstrijd winnen. Mechelen trok aan het langste eind tegen Luik (82-72 overwinning voor Mechelen), terwijl Limburg United met 72-71 te sterk was voor Leuven.