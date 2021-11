Antetokounmpo loodst Bucks voorbij Orlando

Afgelopen nacht stond er weer heel wat basketbal in de NBA op het programma.

Geen Lakers (die pas 9e staan in de Western Conference), Brooklyn Nets of Golden State Warriors zaterdagnacht. Wel onder meer de Washington Wizards die in een topper tegen Miami Heat terugkwamen van een achterstand van 16 punten en toch nog met 103-100 konden winnen en naar de 2e plaats in het klassement klommen.

Titelverdediger Milwaukee Bucks kent maar ene matige seizoensstart. Tegen staartploeg Orlando Magic moest er absoluut gewonnen worden. De Bucks stonden bijna de hele wedstrijd op voorsprong en wonnen dan ook overtuigend met 117-108. Vooral dankzij Giannis Antetokounmpo die 32 punten voor zijn rekening nam.

En wat heeft u nog gemist afgelopen nacht? Onder meer deze top 10 plays of the day met een fraaie dunk van Karl-Anthony Towns.