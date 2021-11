Antwerp Giants pas na verlengingen voorbij Spirou Charleroi

Antwerp Giants heeft zondagmiddag met 90-81 gewonnen van Spirou Charleroi.

De thuisploeg ging het best van start en stond na het eerste quarter met 19-15 op voorsprong. Tegen de rust had Charleroi echter die achterstand omgebogen in een voorsprong (36-43).

In het derde quarter speelden beide ploegen opnieuw haasje-ver (64-59), maar Charleroi bracht de bordjes weer helemaal in evenwicht (75-75).

In de verlengingen waren de Giants duidelijk een maatje te groot voor een moedig Charleroi (90-81). Fridriksson eindigde de partij voor de Giants met 25 punten. Bij Charleroi scoorde Vincent Kesteloot 24 punten tegen zijn ex-ploeg.