🎥 LeBron James laat zich van zijn slechtste kant zien en wordt uitgesloten: ook tegenstander, die in de tegenaanval ging, moest het veld verlaten

Het is voorlopig nog niet het seizoen geweest van LeBron James en ook vannacht leek de superster van de LA Lakers gefrustreerd. Zo raakte hij tegenstander Isaiah Stewart vol in het gezicht met zijn elleboog.

Het gevolg was dat het gezicht van Isaiah Stewart stevig ging bloeden. Stewart was helemaal niet te spreken over deze actie van James en zoals u op de beelden van Bleacher Report hieronder kan bekijken ging de speler van de Detroit Pistons hevig tekeer.

Het gevolg was dat zowel LeBron James als Isaiah Stewart werden uitgesloten. Het is nog maar de tweede keer in de carrière van James dat hij een wedstrijd niet mag uitspelen door een beslissing van de scheidsrechter.

Stewart gaat flink geschorst worden, maar LeBron James mag ook wel wat wedstrijden gaan toekijken w.m.b. Belachelijke actie en niet zo heel gek dat Stewart daar niet zo blij mee is.



Overduidelijke en bewuste elleboog. En raak ook.pic.twitter.com/JRlu0hrpgL — Lars (@LarsLeeftink) November 22, 2021