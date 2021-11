Belgian Cats in pot 2 voor loting WK-kwalificatietoernooi

Volgens Sporza zullen er uit elke groep drie landen doorgaan naar het WK. De Belgian Cats moeten al geen schrik hebben van China, Japan en Servië, want ook deze landen zitten in pot 2 voor het WK-kwalificatietoernooi.

Een overzicht van alle potten kan u terugvinden in de tweet van FIBA Women's Basketball World Cup. Uit pot 1 kunnen de Belgian Cats alvast niet uitkomen tegen de nationale ploeg van Frankrijk.

Are you ready for the Draw? 🤩



The seedings were confirmed today, ahead of the ceremony that will take place tomorrow at 11:30 CET in Geneva.



1️⃣6️⃣ National Teams will be divided in 4️⃣ groups - with three tickets up for grabs for the #FIBAWWC 2022 in Sydney! 🎟 pic.twitter.com/Y5DZcWzPok