Chicago Bulls blijven domineren, Paul George verschalkt de Dallas Mavericks en Phoenix Suns blijven in het zog van de Golden State Warriors

In de NBA blijven de Chicago Bulls het uitstekend doen. Vannacht wonnen ze hun wedstrijd met 103-109 van de New York Knicks. ook de LA Clippers en de Phoenix Suns konden zegevieren. Hieronder vindt u deel 2 van de uitslagen van deze nacht.

De Chicago Bulls zijn ongetwijfeld de revelatie in het begin van dit seizoen en vannacht haalden ze het van een andere revelatie, de New York Knicks. Het werd 103-109 na onder meer 31 punten voor DeRozan.

In het westen stond de topper tussen de Dallas Mavericks en de LA Clippers op het programma. Bij Dallas was Doncic niet van de partij en het was te merken op het veld, want de Clippers haalden het met 91-97. Paul George was goed voor 29 punten.

Tenslotte werd ook nog een wedstrijd tussen de Denver Nuggets en de Phoenix Suns afgewerkt. De Suns domineerden en wonnen ook met duidelijke 97-126 cijfers. Het is al de 13e overwinning voor Phoenix dit seizoen, terwijl ze nog maar drie keer verloren.