Mechelen heeft geen kind aan Brussels in BNXT League en komt zo top 4 binnen in het klassement

Mechelen heeft het voorbije weekend een mooie overwinning geboekt in de BNXT League. De ploeg won met duidelijke 76-112 cijfers. Foerts en Loubry waren de sterkhouders bij Mechelen.

Mechelen moest het zondag opnemen tegen Brussels, de laatste in het klassement. Het was ook te zien aan het spelbeeld, want Mechelen was duidelijk de betere ploeg. Mechelen haalde het dan ook met 76-112.

Foerts (23 punten) en Loubry (20 punten) waren de uitblinkers bij Mechelen. Door deze overwinning komt Mechelen de top 4 binnen in het klassement. Ze moeten enkel nog Oostende, de Antwerp Giants en Bergen voor zich laten.