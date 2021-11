Opnieuw heel wat basketbal in de NBA: haalbare kaarten voor Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks en Chicago Bulls

Er komen deze nacht opnieuw 20 ploegen in actie in de NBA. Daar zijn heel wat topclubs bij, want onder meer de Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets en revelatie Chicago Bulls komen aan bod. Ook de Utah Jazz en Phoenix Suns moeten een wedstrijd afwerken.

De moeilijkste opgave is voor de Brooklyn Nets. Kevin Durant en co moeten namelijk tegen de Cleveland Cavaliers. De Cavs zijn ook behoorlijk aan dit seizoen bezig met 9 overwinningen en 8 nederlagen. De Milwaukee Bucks krijgen zeker een haalbare kaart. De troepen van Giannis Antetokounmpo spelen tegen de Orlando Magic. De Boston Celtics spelen dan weer tegen de Houston Rockets, voorlopig de slechtste ploeg in de competitie. Ook de revelatie van dit seizoen, de Chicago Bulls, komen in actie. Chicago neemt het op tegen de Indiana Pacers. De Philadelphia 76ers, die ook goed aan het seizoen zijn begonnen, spelen dan weer tegen de Sacramento Kings. Ook in het westen komen met de Utah Jazz en de Phoenix Suns twee topploegen in actie. De Jazz nemen het op tegen de Memphis Grizzlies, terwijl de Phoenix Suns het moeten opnemen tegen de San Antonio Spurs. Andere wedstrijden: Charlotte Hornets - Washington Wizards Oklahoma City Thunder - Atlanta Hawks Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans