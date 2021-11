Slecht nieuws voor Belgian Cat: ze heeft positief getest op het coronavirus

Slecht nieuws voor een speelster van de Belgian Cats. Julie Vanloo zou namelijk positief getest hebben op het coronavirus. Ze moet nu uiteraard tien dagen in isolatie zitten op haar hotelkamer.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Julie Vanloo positief getest op het coronavirus. Normaal gezien kwam onze landgenote in actie voor haar club Enisey Krasnoyarsk in Rusland, maar ze mocht uiteraard niet meer meedoen.

Vanloo moet nu tien dagen in isolatie zitten op haar hotelkamer. Ze legt uit dat ze zich fysiek wel oké voelt, maar dat het mentaal wel lastig is. Vorige week was Vanloo nog in enkele EK-kwalificatiewedstrijden te zien met de Belgian Cats.