Vier interessante wedstrijden in de NBA deze nacht: klassieker tussen LA Lakers en New York Knicks, Luka Doncic neemt het op tegen Paul George

Deze nacht staan er opnieuw vier wedstrijden op het programma in de NBA. De wedstrijd om naar uit te kijken is de klassieker tussen de LA Lakers en de New York Knicks. Beide ploegen zijn behoorlijk bezig dit seizoen.

Bij de LA Lakers is het uiteraard uitkijken naar een echt sterrenensemble. Denk maar aan Anthony Davis, Russell Westbrook of Carmelo Anthony. Het is enkel niet duidelijk of de schorsing van LeBron James nu al ingaat na het incident met Isaiah Steward van de Detroit Pistons. James wordt namelijk voor één wedstrijd geschorst.

Enkele dagen geleden haalden de LA Clippers het van de Dallas Mavericks, maar vannacht staan ze opnieuw tegenover elkaar. Luka Doncic was er in de vorige wedstrijd niet bij, maar raakt hij nu wel fit en is Dallas dan wel sterker dan Paul George en co? We weten het vannacht.

Daarnaast staat nog een leuke affiche tussen de Portland Trail Blazers en de Denver Nuggets op het programma. De laatste wedstrijd van deze nacht gaat dan weer tussen de Miami Heat en de Detroit Pistons.