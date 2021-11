🎥 Dallas neemt LA Clippers te grazen in verlenging, Lakers verliezen zonder LeBron in New York

Dallas heeft nog eens van zich kunnen doen spreken. De LA Clippers dwongen wel een verlenging af, maar moesten daarin het onderspit delven tegen Dončić en zijn ploegmaats. Ook voor die andere ploeg uit LA, de Lakers, was er geen succes weggelegd.

Dončić was terug inzetbaar bij Dallas, dat scheelde een slok op een borrel in vergelijking met de vorige matchen. De Clippers werden op eigen terrein tot het uiterste gedwongen, maar George dwong met een ongelooflijke driepunter 'at the buzzer' een verlenging af (103-103). Daarin scoorden de Clippers slechts één schamel puntje en greep Dallas zijn kans om definitief afstand te nemen en te winnen met 104-112.

New York Knicks - LA Lakers is een klassieker in de NBA. De afwezigheid van LeBron James door schorsing.was toch een kleine domper voor deze wedstrijd. New York bouwde dan ook een ruime voorsprong uit van 25 punten, maar het werd toch nog spannend. De Knicks lieten de zege echter niet meer uit handen glippen en haalden het met 106-100.

Er waren nog twee andere wedstrijden. Portland klopte Denver, dat een tegenvallend seizoensbegin kent, vlot met 119-100. Voor Portland de negende thuiszege op rij, voor Denver de vijfde nederlaag op rij. Daarnaast was er ook nog de overwinning van Miami (92-100) op het terrein van Detroit.