Okapi Aalst heeft nieuwe pointguard beet voor rest van het seizoen

Okapi Aalst heeft een nieuwe pointguard beet. Die moet de tegenvallende resultaten helpen rechtzetten.

De resultaten van Okapi blijven in de BNXT League voorlopig ver beneden de verwachtingen. “We kunnen excuses en allerhande redenen aanhalen maar gaan dit niet doen. Verder keihard blijven werken is de enige boodschap. Dat zijn we aan onze partners en en zeker aan onze trouwe fans verplicht! Het moet beter en het kan beter!”, laat de club weten.

Okapi haalt de 24-jarige Jack Pagenkopf als nieuwe pointguard binnen. Daarvoor moet Boyd Van der Vuurst wel wijken. De Nederlander speelde de laatste wedstrijden geen enkele seconde meer.

“Jack was 4 jaar lang de startende pointguard bij de Dixie State Trailblazers in de Western Athletic Conference en kon daar in zijn seniorjaar imponeren met 15.1 ppg, 6 rebounds en 6 assists per wedstrijd. In zijn eerste profjaar was hij actief in de Duitse Bundesliga A (2de klasse) bij Ehingen en was hij goed voor 15.5 ppg, 5.2 assists en 4.1 rebounds. Jack is een creatieve all-round guard die zowel in traffic kan scoren als net op tijd de juiste ploegmaat kan vinden.”

Ook het contract met Omar Calhoun werd verlengd tot en met 31 januari.