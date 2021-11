Belgian Lions starten WK-campagne met klinkende zege in Slowakije

Donderdag begonnen de Belgian Lions in Slovakije aan de kwalificatie voor het WK van 2023. En dat was meteen een match op het scherpst van de snee.

Donderdag om 18 uur werd de opworp gegeven voor meteen het belangrijkste duel in de groep, want met ook nog Servië en Letland was winnen tegen Slowakije een absolute must.

De top-3 van de groep gaat door naar de tweede kwalificatieronde en de Belgian Lions zouden niet teleurstellen.

57-83

In een gesloten eerste helft werd het 35-36, na de pauze liepen de Belgen uiteindelijk nog vrij makkelijk en vrij hard uit.

Met 57-83 als einduitslag hebben de Belgian Lions alvast een prima zaak gedaan. Binnen drie dagen wacht een duel met Servië.