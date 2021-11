Concert bijwonen mag, indoorsportmatch niet: "Waar is de logica?"

De Vlaamse Sportfederatie is niet te spreken over het feit dat er bij indoorsporten geen publiek meer mag zijn.

De Vlaamse Sportfederatie heeft het moeilijk met het feit dat concerten wel nog kunnen, maar een sportwedstrijd indoor bijwonen niet. “Waar is de logica?”, vraagt Robin Ramakers, manager vertegenwoordiging bij de Vlaamse Sportfederatie zich af. “We zijn tevreden dat sporten mag doorgaan. Alleen zitten we met een wrang gevoel over het feit dat er geen publiek is toegelaten.”

“Wat is het verschil tussen een zittend publiek bij een sportwedstrijd en een zittend publiek bij een concert. Er is geen duidelijkheid gegeven waarom de sport geviseerd wordt. Bij een concert wordt evenzeer meegezongen of iets geroepen.”

De maatregelen zullen volgens de Vlaamse Sportfederaties hun invloed hebben op de financiën van de sportclubs, omdat er bijvoorbeeld ook geen inkomsten meer zijn uit de cafetaria. “Hoewel die wel open mogen, zullen de mensen daar ook wegblijven. De kosten voor de organisatie van de competitie lopen ondertussen wel door.”