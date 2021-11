Vanaf maandag geen publiek meer in het basketbal, competitie op de helling?

Op het overlegcomité van vrijdag 26 november 2021 werden opnieuw een aantal strengere maatregelen genomen om de positieve covid-gevallen tegen te gaan.

Een aantal van die maatregelen hebben betrekking tot de zaalsporten en gelden voorlopig voor 3 weken. Op 15 december zal een evaluatie gemaakt worden.

Door de alsmaar stijgende coronacijfers, besliste het overlegcomité om toch al vervroegd samen te komen en werden op vrijdag 26 november 2021 opnieuw een aantal maatregelen aangescherpt. De maatregelen gaan vanaf maandag 29/11 in werking. Dit weekend kan er nog met publiek gespeeld worden.

Sportwedstrijden en -trainingen in binnenruimten zullen de komende drie weken zonder publiek plaatsvinden. Buiten mag er wel nog steeds publiek zijn.

Ouders die kinderen van en naar trainingen en wedstrijden vervoeren, mogen wel nog binnen in de De cafetaria's in de sporthallen moeten de regels van de horeca volgen. Op het overlegcomité werd beslist dat cafés en restaurants om 23u de deuren moeten sluiten. Er mag ook met maximaal zes personen aan tafel gezeten worden.

Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf de leeftijd van 10 jaar. Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers.

Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de sportinfrastructuur betreedt, behalve als dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche) of om iets te eten of te drinken.

De Belgische ploegen uit de BNXT League zitten dit weekend samen om te beslissen of de geplande wedstrijden in de komende drie weken gespeeld worden zonder publiek of uitgesteld worden naar een latere datum.

De verschillende basketbalbonden van het land zouden op dit moment samen zitten om te bespreken of een eventuele stopzetting van de amateurcompetities aan de orde is.