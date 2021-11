🎥 Phoenix behaalt in topper zestiende overwinning op rij, 42 punten Embiid volstaan niet in duel met 2 verlengingen

Heel wat interessante affiches weer op het menu, met vooral de topper tussen Phoenix en thuisploeg Brooklyn. De Nets slaagden er niet in om de zegereeks van Phoenix een halt toe te roepen. Ook Philadelphia verloor in eigen huis, ondanks 42 punten van Embiid, in een thriller met twee verlengingen.

Phoenix blijft de ene zege na de andere opstapelen en ook de verplaatsing naar Brooklyn leek geen probleem te vormen. De Suns bouwden een voorsprong uit van 22 punten. Brooklyn kwam nadien nog wel opzetten, maar het was een te grote kloof om helemaal weg te vegen. Met 107-113 haalde Phoenix zijn zestiende overwinning op rij binnen. Philadelphia ontving Minnesota en dat werd een echte kraker. Na 48 minuten stond het 100-100. In de verlengingen kon Philadelphia rekenen op een sterke Embiiid, die zo in totaal aan 42 punten kwam. Dat was niet genoeg voor de overwinning. Na de eerste verlenging stond het 113-113, aan het eind van de tweede verlenging maakte de lay-up van Prince er 120-121 van. Hiernaast waren er nog enkele aantrekkelijke affiche. In Chicago - Miami stonden de nummers 2 en 3 uit de Eastern Conference tegenover mekaar. Miami haalde het met 104-107. Atlanta zag na zeven zeges op rij zijn reeks gestopt door New York (90-99). Utah haalde het dan weer gemakkelijk van New Orleans met 127-105.