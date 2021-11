Belgian Lions stunten na sterk laatste kwart tegen topland en kennen ideale start van WK-kwalificatiecampagne

De WK-kwalificatiecampagne had niet beter kunnen beginnen voor de Belgian Lions. Een stunt tegen topland Servië zorgt er voor dat de Belgen openen met twee overwinningen. In de eerste kwalificatiematch werd Slovakije al in de pan gehakt.

Servië was echter een tegenstander van een ander niveau: de favoriet in de groep liep via enkele driepunters van Teodosic uit naar 11-19. Die kloof bleef op het bord, tot België in het begin van de tweede helft negen punten op rij scoorden (38-41). Servië antwoordde onmiddelijk na een time-out en nam opnieuw afstand (44-52). EERST LICHT UIT IN DE ZAAL EN DAN BIJ SERVIË Het laatste kwart liet even op zich wachten door een probleem met de elektriciteit: een deel van de verlichting van het veld was uitgevallen. Wanneer er dan weer gebasket kon worden, ging bij de Serviërs het licht uit. De Lions dichtten de kloof helemaal en Mwema bracht ons land zelfs op voorsprong (66-65). Het was dan de vraag wie het meest het hoofd koel kon houden in de slotminuten. Van Rossom zorgde voor 72-69, waarna de Serviërs ook nog een keer balverlies leden en de fout moesten maken. Van Rossom zette hierna nog één vrijworp om en dat bleek voldoende: België klopte Servië met 73-69.