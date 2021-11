NBA: broers Ball tegenover elkaar, ook Utah Jazz en LA Clippers komen in actie

Deze avond staan er opnieuw heel wat wedstrijden op het programma in de NBA. Zo is er bijvoorbeeld een duel tussen LaMelo Ball en Lonzo Ball. Daarnaast komen ook ploegen als de LA Clippers en de Utah Jazz in actie.

De Charlotte Hornets en de Chicago Bulls zijn allebei aan een sterk seizoen bezig in de NBA en deze avond staan ze tegenover elkaar dit seizoen. Het duel tussen de Hornets en de Bulls is ook een duel tussen twee broers, want LaMelo Ball (Hornets) en Lonzo Ball (Bulls) staan zo tegenover elkaar. De Utah Jazz zijn ook aan een goed seizoen bezig, maar vannacht wacht een lastige opdracht voor Rudy Gobert en co. De Utah Jazz nemen het namelijk op tegen de Portland Trail Blazers, de ploeg van onder meer Damian Lillard. Ook ploegen als de LA Clippers, Dallas Mavericks en de Washington Wizards komen in actie. De Clippers spelen tegen de New Orleans Pelicans, de Mavericks tegen de Cleveland Cavaliers en de Wizards zullen het opnemen tegen de San Antonio Spurs. Andere wedstrijden: Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves Oklahoma City Thunder - Houston Rockets Denver Nuggets - Miami Heat Orlando Magic - Philadelphia 76ers