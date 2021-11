Lonzo Ball haalt het van zijn broer, Utah Jazz wint topper van Portland Trail Blazers

In de NBA stond deze nacht een duel tussen LaMelo Ball en Lonzo Ball op het programma. Lonzo Ball trok aan het langste eind, want de Chicago Bulls wonnen met 119-133 van de Charlotte Hornets.

Zowel de Chicago Bulls als de Charlotte Hornets zijn aan een goed seizoen bezig in de NBA en vannacht stonden beide ploegen tegenover elkaar. De Bulls waren net iets sterker, want ze wonnen met 119-133. LaMelo Ball (Charlotte) was goed voor 18 punten en 13 assists, terwijl zijn broer Lonzo bij de Bulls 16 punten kon scoren.

Er stond ook nog een topper tussen de Portland Trail Blazers en de Utah Jazz op het programma. Utah maakte indruk en haalde het met duidelijke 107-129 cijfers. Mitchell scoorde 30 punten, terwijl Gobert goed was voor 21 punten en 16 rebounds.

Andere wedstrijden:

Orlando Magic - Philadelphia 76ers: 96-101

Cleveland Cavaliers - Dallas Mavericks: 114-96

Washington Wizards : San Antonio Spurs: 99-116