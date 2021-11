NBA: twee beste ploegen van het moment tegen elkaar, topper tussen New York Knicks en de Brooklyn Nets en haalbare kaart voor LA Lakers

De Golden State Warriors en de Phoenix Suns zijn allebei aan een waanzinnig seizoen bezig in de NBA en vannacht staan beide ploegen tegenover elkaar. Daarnaast is er nog een topper tussen de New York Knicks en de Brooklyn Nets.

De Phoenix Suns konden al 16 keer op rij winnen dit seizoen en staan daardoor op 17 overwinningen en 3 nederlagen, maar met de Golden State Warriors krijgen ze een zeer zware tegenstander voorgeschoteld vannacht. Golden State doet het namelijk nog beter met 18 overwinningen en 2 nederlagen. Ook in het oosten is er een leuke affiche met de New York Knicks tegen de Brooklyn Nets. De Knicks zitten dit seizoen aan 11 overwinningen en 9 nederlagen, terwijl de Brooklyn Nets 14 overwinningen tellen en slechts aan 6 nederlagen zitten. De LA Lakers zitten aan 11 overwinningen en 11 nederlagen en willen vannacht de positieve kant uitgaan met een nieuwe overwinning. Dan zullen LeBron James en co wel voorbij de Sacramento Kings (8 overwinningen, 13 nederlagen) moeten geraken. Andere wedstrijden: Memphis Grizzlies - Toronto Raptors Detroit Pistons - Portland Trail Blazers