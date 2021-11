New Orleans Pelicans stunten tegen LA Clippers, Houston Rockets boeken zowaar tweede overwinning op rij

De New Orleans Pelicans zijn aan een zwak seizoen bezig met 6 overwinningen en 17 nederlagen, maar tegen de LA Clippers wilden het nog eens lukken voor New Orleans. Ze haalden het met 123-104 na 39 punten van Valanciunas. Ook de Houston Rockets kennen een lastig seizoen, maar vannacht hebben ze wel hun vierde overwinning van het seizoen kunnen boeken. Het was al de tweede winst op rij, want na een overwinning tegen de Charlotte Hornets werd het nu 89-102 tegen de Oklahoma City Thunder. Andere wedstrijden: Denver Nuggets - Miami Heat: 120-111 Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves: 98-100