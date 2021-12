Julie Vanloo ziet nieuwe mogelijkheden bij Belgian Cats na wissel bondscoach

Julie Vanloo kijkt met veel voldoening terug op de passage bij de Belgian Cats vorige maand.

Julie Vanloo was er vorige zomer weer bij op het EK en de Olympische Spelen. Haar toekomst bij de nationale ploeg leek even daarvoor nog voorbij. Bondscoach Philip Mestdagh selecteerde haar immers niet voor het olympisch kwalificatietoernooi in Oostende, de woonplaats van de Belgian Cat.

"Ik heb toen diep gezeten", zegt Julie Vanloo aan Sport/Voetbalmagazine. "Even dacht ik: voor mij hoeft het niet meer. Maar op zo’n moment ben ik kritisch genoeg voor mezelf om te bekijken wat ik anders kan of moet doen. De plooien met Philippe zijn nadien ook gladgestreken."

Mestdagh werd na de Olympische Spelen bedankt voor bewezen diensten. "Ik ga evenmin onder stoelen of banken steken dat de coachwissel bij de nationale ploeg een beetje als een bevrijding aanvoelt voor mij. Onder Valéry Demory krijg ik opnieuw de kans om mij te tonen. In de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Bosnië en Duitsland heb ik bewezen dat mijn tijdperk bij de Cats nog niet voorbij is."