🎥 Zegereeks hing aan zijden draadje maar Giannis doet het opnieuw voor Milwaukee

Een comebackzege is het deze keer geworden voor Milwaukee. De zegereeks werd verlengd omdat Giannis Antetokounmpo zijn ploeg over de streep sleurde. Milwaukee is nu al acht wedstrijden op rij ongeslagen gebleven.

Met het bezoek van Charlotte moest Milwaukee in staat zijn om die goede reeks verder te zetten. Dat bleek in de praktijk veel moeilijker: Charlotte liep 18 punten uit. Milwaukee begin nadien aan een comeback, onder meer dankzij de 36 punten van Giannis. Die maakte in het slot ook het verschil: het werd 127-125. Een heel andere wedstrijd was het tussen Philadelphia en Boston: deze twee ploegen lieten vooral hun defensieve sterkte zien. Het wedstrijdeinde was dan ook symbolisch: Williams III verhinderde met een blok dat Philadelphia in de slotseconde nog de zege pakte. Boston haalde het met 88-87. Daarnaast kwamen er nog enkele ambitieuze ploegen in actie. Atlanta ging winnen bij de Indiana Pacers. Bij de Denver Nuggets en de LA Clippers blijft er echter veel werk aan de winkel: zij werden opnieuw geconfronteerd met een nederlaag.