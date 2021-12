🎥 Milwaukee ziet zonder Giannis zijn reeks gestuit, Phoenix daarentegen blijft winnen en zorgt voor record

De ene reeks werd gestuit, de andere blijft duren. In tegenstelling tot Phoenix ziet Milwaukee een einde komen aan zijn serie van wedstrijden zonder nederlaag. Na acht zeges op rij verloor Milwaukee van Toronto. Phoenix haalde ondertussen de 18de opeenvolgende overwinning binnen.

Milwaukee kon dan ook niet rekenen op sterspeler Giannis Antetokounmpo, die ontbrak met een kuitblessure.Dat maakte het al een pak moeilijker, zeker in de eerste helft scoorde Milwaukee moeizaam. Na de pauze ging dat beter, maar het was niet voldoende om de nederlaag af te wenden. Toronto pakte de scalp van de kampioen met 97-73.

Met Booker mist Phoenix ook één van zijn sterkhouders, maar dat lijkt de Suns niet te deren. De 18de overwinning op rij is een record in de geschiedenis van de club. Het licht ging wel even uit in het derde kwart, want tegenstander Detroit scoorde 17 punten op rij, onder impuls van een sterke Grant die eindigde met 34 punten. Phoenix was echter voordien al ruim uitgelopen en maakte het in het vierde kwart af met 114-103.

Een record werd ook verwezenlijkt door Memphis, dat OKC klopte met 152-79, het grootste verschil ooit in een NBA-match. Een andere interessante affiche die op het programma stond was New York - Chicago. New York wiste een achterstand van 21 punten helemaal uit. Desondanks trokken de Knicks aan het kortste eind. DeMar DeRozan sleepte de Bulls met zijn 34 punten over de streep. Chicago won met 115-119.