Antwerp Giants neemt afscheid van Amerikaanse power forward

In de BNXT League heeft Antwerp Giants in onderling overleg een punt gezet achter de samenwerking met Phil Cofer.

Phil Cofer zal het seizoen niet uitdoen bij Antwerp Giants. Dat heeft de club vrijdag zelf bekendgemaakt op sociale media.

De 25-jarige power forward zat sinds maart bij de Giants en verlengde in de zomer nog zijn overeenkomst in Antwerpen.

Voor de Amerikaan was Antwerp Giants een eerste kennismaking met het basketbal buiten de Verenigde Staten. Hij had nog een contract tot het einde van dit seizoen, maar dat werd ontbonden in onderling overleg.