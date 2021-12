Jean-Marc Mwema spreekt over einde van zijn carrière: "Mentaal en fysiek nog top"

Jean-Marc Mwema ruilde in het tussenseizoen Filou Oostende in voor Antwerp Giants. Hij tekende voor drie jaar.

Mwema maakte jaren het mooie weer in Oostende, maar keerde terug naar zijn Antwerpen. Ondanks een contract voor drie seizoenen spreekt hij al over het einde van zijn carrière.

“Vroeger zei ik altijd: ‘Tot ik erbij neerval’, maar nu denk ik: ‘Ik wil de komende zestig jaar toch normaal kunnen stappen.’ Ik zie er soms die té lang zijn doorgegaan”, zegt Mwema aan HLN.

Een echt eindpunt heeft Mwema zelf nog niet gekozen. “Het zal ervan afhangen hoe ik me voel. Mentaal en fysiek ben ik nog top, al zit er toch al een beetje sleet op de knieën, enkels, voeten en soms m’n rug. Al heb ik, voor een topsporter, over mijn hele carrière genomen amper matchen gemist.”

Ook het financiële moet goed zitten. “Ik ga niet doen alsof dat van tertiair belang is, maar er zijn nog factoren die een rol spelen. Je levenskwaliteit is nog altijd belangrijker dan wat er elke maand op je bankrekening bij komt – tot op zekere hoogte toch. Voor enkele miljoenen wil ik bij wijze van spreken wel in Siberië gaan spelen.”