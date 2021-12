🎥 Mitchell en Utah ontsnappen in Cleveland met zege met één punt verschil, nederlaag voor Atlanta

Utah begint stilaan op toerental te geraken, met vooral Donovan Mitchell die in Cleveland volop zijn verantwoordelijkheid nam. Al was het wel kantje boord: Utah haalde het met slechts één puntje verschil. De zege was wel een feit, Atlanta daarentegen greep er naast tegen Charlotte.

De beste ploeg uit de reguliere competitie van vorig seizoen kon rekenen op 35 punten van Donovan Mitchell. Dat betekende niet dat het een makkelijke partij werd voor Utah, want het kwam in het laatste kwart nog maar moeizaam tot scoren. Garland miste het shot dat Cleveland op 2 seconden van het einde de leiding had kunnen bezorgen. Utah ontsnapte en won met 108-109.

In Atlanta denken ze met weemoed aan die knappe campagne in de play-offs van vorig seizoen. Dit seizoen is het in de competitie nog zoeken naar een constante. Zelfs tegen het gehavende Charlotte, dat vier spelers miste, liep het mis. In de afwezigheid van enkele van zijn ploegmaats schitterde Miles Bridge met 32 punten. Charlotte teerde op driepunters en dat rendeerde in een 127-130-overwinning.

Er stonden nog twee andere wedstrijden op het programma. Toronto behaalde met 102-90 een belangrijke overwinning tegen Washington. Houston is zowaar de ploeg met de langste zegereeks van het moment. Het zit nu al aan zes zeges op rij nadat het New Orleans klopte met 118-108.