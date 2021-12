Vrees in Belgisch basketbal is groot: "Dan moeten we wel zonder publiek spelen"

De BNXT-League in ons land ligt voorlopig stil. De Belgische clubs beslisten om niet te spelen zonder publiek.

De Belgische clubs in de BNXT League gingen er van uit dat er tot 20 december geen publiek in de zalen zou toegelaten worden. Het besluit dat zaterdag in het Belgisch Staatsblad verscheen na het Overlegcomité van vrijdag spreekt nu al zeker van 28 januari 2022.

Zolang niet spelen is voor de competitie geen mogelijkheid. “Op 20 december is er opnieuw een Overlegcomité. Hopelijk zijn de coronacijfers dan beter en komt er groen licht inzake toeschouwers en de indoorsporten,” zegt Wim Van de Keere, general manager van de BNXT League, aan Het Nieuwsblad. “Krijgen we geen groen licht, dan moeten we allicht verder zonder publiek. We beraden ons ook over steunmaatregelen voor onze clubs.”

Voorlopig wordt er in Vlaanderen ook op de andere niveaus niet meer gespeeld. Enkel de dames in eerste klasse spelen nog. In Wallonië wordt er wel gebasket, behalve in Top Division One en Two.