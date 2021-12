Joel Embiid speelt fabelachtige partij tegen Charlotte Hornets, Chicago Bulls blijven het uitstekend doen

Na een heerlijke wedstrijd hebben de Philadelphia 76ers deze nacht hun wedstrijd van de Charlotte Hornets gewonnen. Er werd overtime gespeeld en daarin haalde Philadelphia het met 127-124.

De Philadelphia 76ers en de Charlotte Hornets zijn beide aan een goed seizoen bezig in de NBA en deze nacht stonden ze tegenover elkaar. Philadephia was net iets sterker, maar had wel overtime nodig om Charlotte te kloppen. Het werd 127-124. Joel Embiid speelde een zeer sterke wedstrijd met 43 punten en 15 rebounds.

De Chicago Bulls staan voorlopig op 17 overwinningen en 8 nederlagen. Uitstekende statistieken dus voor Chicago en deze nacht lieten ze zien waarom ze het zo goed doen. Na een sterke wedstrijd wonnen ze namelijk met 97-109 van de stugge Denver Nuggets. Ball (20 punten, 10 rebounds), LaVine (32 punten) en Vucevic (20 punten, 10 rebounds) waren de grote mannen bij Chicago.

Andere wedstrijden:

Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks: 104-112

Atlanta Hawks - Minnesota Timberwolves: 121-110

LA Clippers - Portland Trail Blazers: 102-90