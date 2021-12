🎥 Brooklyn slaat Dallas met verstomming met comeback, Lakers zetten klassieker naar hun hand

Opnieuw een overwinning erbij voor Brooklyn, met dank aan Durant die de comeback in Dallas leidde. Met LA Lakers - Boston stond er ook een rasechte klassieker op het programma. De Lakers namen daarin het heft in handen in de tweede helft.

Dit seizoen is het toch vooral Brooklyn dat hoge verwachtingen mag koesteren, maar op verplaatsing bij Dallas stond het in het derde kwart liefst 17 punten achter. Kevin Durant (24 punten) en James Harden (23 punten) namen nadien toch hun verantwoordelijkheid. Durant bezorgde Brooklyn een minuut voor tijd een voorsprong van drie punten en die bleef op het scorebord staan: 99-102.

In de clash tussen de LA Lakers en Boston Celtics was het minder spannend, vooral omdat de bezoekers in twee kwarts onvoldoende tot scoren kwamen. Jayson Tatum viel met zijn 34 punten niets te verwijten, maar hij kreeg weinig steun. De LA Lakers haalden het dan ook comfortabel met 117-102.

Naast deze twee aantrekkelijke affiches werd nog één wedstrijd afgewerkt in de NBA. De New York Knicks gingen op bezoek bij San Antonio. Met name dankzij een sterke Barrett (32 punten) ging New York daar met de overwinning aan de haal: 109-121.