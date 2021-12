Geen overwinning voor Telenet Giants Antwerp in FIBA Europe Cup: Kyiv-Basket maakt in de eerste helft het verschil

De Telenet Giants Antwerp zijn er niet in geslaagd om woensdagavond hun eerste wedstrijd in de Last 16 van de FIBA Europe Cup tot een goed einde te brengen. Tegen Kyiv-Basket bleven ze steken op een 90-82 nederlaag.

Vooral in de eerste helft hadden de Giants het knap lastig in Kiev. De ploeg uit Oekraïne scoorde maar liefst 49 punten, terwijl de Giants zelf slechts goed waren voor 32 punten. In de tweede helft liep het beter, maar de voorsprong van Kyiv-Basket was te groot. Uiteindelijk verloren de Telenet Giants Antwerp met 90-82. Volgende week staat al een nieuwe Europese wedstrijd op het programma voor de Belgische ploeg, want dan nemen de Giants het op tegen het Duitse Crailsheim.