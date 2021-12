NBA: topper tussen Utah Jazz en Philadelphia 76ers, LA Lakers nemen het op tegen Memphis Grizzlies

Nadat er in de vorige nacht maar liefst 26 ploegen aan bod kwamen in de NBA, is het komende nacht een pak rustiger. Er staan namelijk maar drie wedstrijden op het programma in de Amerikaanse competitie.

Er zijn wel enkele leuke wedstrijden bij, want zo is er onder meer de topper tussen de Utah Jazz en de Philadelphia 76ers. Utah staat op 17 overwinningen en 7 nederlagen, terwijl Philadelphia aan 14 overwinningen zit en 11 nederlagen. Wie ook aan 14 overwinningen en 11 nederlagen zitten, zijn de Memphis Grizzlies. Zij krijgen vannacht echter geen makkelijke opgave, want Memphis neemt het op tegen de LA Lakers. De Lakers hebben vertrouwen getankt na de overwinning tegen de Boston Celtics en rekenen ook vannacht op het trio James, Davis en Westbrook. Tenslotte komen ook de Denver Nuggets nog eens in actie. Sterspeler Jokic was de voorbije nacht goed voor een triple-double en zal zich komende nacht nog eens willen bewijzen tegenover de San Antonio Spurs.