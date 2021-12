🎥 Utah Jazz maakt statement met ruime uitzege in topaffiche

Gezien, iedereen? Een statement van jewelste is het, waar de Utah Jazz mee uitpakte. De topaffiche - een verplaatsing naar Philadelphia - van afgelopen nacht vormde geen enkel probleem voor Utah, dat met 96-118 een ruime overwinning behaalde.

Voornaamste reden waarom het voor Utah zo vlot liep, was omdat het domineerde onder de borden. Het plukte 52 rebounds, terwijl Philadelphia het met 34 moest stellen. Center Rudy Gobert deed met 21 rebounds flink zijn duit in het zakje bij Utah. Philadelphia won nog wel het eerste kwart, maar nadien was het al Utah wat de klok sloeg. De Jazz zit aan zes overwinningen op rij.

Amper twee andere wedstrijden die ook nog afgewerkt werden. LeBron James liet een triple-double noteren, maar daar hadden de LA Lakers weinig aan. Ze konden een goed begin niet doortrekken en gingen met 108-95 onderuit in Memphis. Denver geraakt ook maar niet op toerental. San Antonio was doorheen de wedstrijd steevast de betere ploeg en hield met 123-111 de zege thuis.