Jean-Marc Mwema zal dit jaar niet "De Slimste Mens ter Wereld" worden: door agendaproblemen zal de speler van Telenet Giants Antwerp er niet bij zijn in de finaleweken

Jean-Marc Mwema maakte indruk in het spelprogramma De Slimste Mens ter Wereld door vier afleveringen mee te spelen en er twee van te winnen. Daardoor mocht hij normaal gezien terugkomen voor de finaleweken, maar Mwema zal er niet bij zijn.

In "De Slimste Mens ter Wereld" heeft Jean-Marc Mwema, speler van Telenet Giants Antwerp, laten zien dat hij niet alleen sterk is in basketbal, maar dat hij ook veel weet over heel wat andere onderwerpen.

Jean-Marc Mwema slaagde er namelijk in om het vier afleveringen vol te houden in het spelprogramma en ook twee afleveringen te winnen. Normaal gezien was hij er opnieuw bij in de finaleweken, die vanaf maandag van start gaan, maar Mwema moet passen.

Volgens presentator Erik van Looy krijgt de speler van Telenet Giants Antwerp het namelijk niet in zijn agenda. Mwema zal dus geen gooi kunnen doen naar de titel van "Slimste Mens ter Wereld".