Opnieuw een straffe mijlpaal voor LeBron James: superster haalt voor de 100ste keer in zijn carrière een triple-double

Bij een triple-double moet je minstens 10 punten, 10 rebounds en 10 assists hebben. LeBron James was vannacht tegen de Memphis Grizzlies goed voor 20 punten, 10 rebounds en 11 assists en heeft zo de 100ste triple-double in zijn carrière beet.

Een straffe prestatie van LeBron James, want er zijn, met hem bij, nog maar vijf spelers in de geschiedenis van de NBA die erin geslaagd zijn om minstens 100 triple-doubles te behalen. De koploper is momenteel zijn ploegmaat Russell Westbrook. De point guard van de LA Lakers zit maar liefst al aan 189 triple-doubles.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the 5th player in @NBAHistory to record 100 triple-doubles! #NBA75 pic.twitter.com/1OHnIfHdtO