Sterke prestatie van Kim Mestdagh: onze landgenote was donderdagavond goed voor 28 punten in de EuroLeague

Kim Mestdagh heeft indruk gemaakt in de EuroLeague. Ze won met haar Italiaanse ploeg Schio van de Franse ploeg Landes met 64-79. Mestdagh zelf was daarin goed voor maar liefst 28 punten.

Onze landgenote was daarbij de beste speelster op het veld, want ze scoorde 28 punten. Vooral haar driepunters waren uitstekend, want ze wist er maar liefst zes te scoren, waarvan vijf in het eerste kwart.